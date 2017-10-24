Лунев может восстановиться к матчу с "Локомотивом"

Травма вратаря "Зенита" Андрея Лунева оказалась несерьезной, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, у голкипера диагностирован лишь ушиб, который он получил в матче с ЦСКА (0:0), и был заменен в перерыве.

Таким образом Лунев может сыграть в матче 15-го тура чемпионата России с "Локомотивом", который пройдет 29 октября.

В этом сезоне 25-летний Лунев провел за "Зенит" 20 матчей во всех турнирах и пропустил 7 голов.

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