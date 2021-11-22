Лунев намерен пожаловаться на "Зенит" в РФС

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Лунев намерен пожаловаться на "Зенит" в РФС

Фото: инстаграм Андрея Лунева/Автор неизвестен

Антон Смирнов, агент российского вратаря леверкузенского "Байера" Андрея Лунева, сообщил, что его клиент собирается пожаловаться в РФС на свой бывший клуб петербургский "Зенит" из-за задолженностей по премиальным. 

"Перед Андреем есть задолженность. Мы планируем обратиться в палату по разрешению споров РФС в ближайшее время. Речь идет о достаточно серьезной сумме, это бонусы за чемпионство в последнем сезоне и часть премиальных за победы над "Спартаком" и "Локомотивом". Помимо этого есть еще и другие вопросы: за весь период его нахождения в клубе есть претензии по отпускным

"Зенит" предлагал выплатить бонусы за чемпионство и двойные премиальные за победы над "Спартаком" и "Локомотивом", если мы откажемся от претензий в отношении отпускных. Мы сказали, что клуб должен заплатить столько, сколько должен", – приводит слова Смирнова "Матч ТВ".

30-летний Лунев выступал за "Зенит" с 2017 по 2021 годы. Прошлым летом он перешел в "Байер" на правах свободного агента. За немецкий клуб голкипер не провел ни одного матча. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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