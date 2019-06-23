Лунев назвал Дзюбу "вандерфульным"
Вратарь "Зенита" Андрей Лунев рассказал, что он всегда проигрывает нападающему Артему Дзюбе.
"Всем привет. Меня зовут Андрей Лунев. И я кинул вызов великому и ужасному Артеме Дзюбе. И проиграл ему во всем. Теперь я говорю вам всем, что он нереально крут, очень хорош и просто молодец. Не советую вам неподготовленным кидать ему вызов, потому что он надерет вас. И хочу заметить, что Артемушка – вандерфульный, – приводит слова Лунева официальный твиттер "Зенита".
Главное видео летних «Газпром»-тренировочных сборов— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 23 июня 2019 г.
Автор: https://t.co/hPPFNbL2mu pic.twitter.com/DY81QAu7N8
В минувшем сезоне Дзюба впервые в своей истории стал чемпионом России. 30-летний форвард принял участие в 37 матчах за "Зенит" во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
Не пропустите: Дзюба объявил о возвращении к тренировкам, сравнив себя со львом. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20