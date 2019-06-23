Лунев назвал Дзюбу "вандерфульным"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев рассказал, что он всегда проигрывает нападающему Артему Дзюбе.

"Всем привет. Меня зовут Андрей Лунев. И я кинул вызов великому и ужасному Артеме Дзюбе. И проиграл ему во всем. Теперь я говорю вам всем, что он нереально крут, очень хорош и просто молодец. Не советую вам неподготовленным кидать ему вызов, потому что он надерет вас. И хочу заметить, что Артемушка – вандерфульный, – приводит слова Лунева официальный твиттер "Зенита".

В минувшем сезоне Дзюба впервые в своей истории стал чемпионом России. 30-летний форвард принял участие в 37 матчах за "Зенит" во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: Дзюба объявил о возвращении к тренировкам, сравнив себя со львом. | http://soccernews.ru