Лунев назвал трех лучших вратарей мира

Голкипер питерского "Зенита" Андрей Лунев назвал трех лучших игроков планеты на своей позиции.

"Тремя лучшими иностранными вратарями на данный момент, не расставляя их по местам, назову Облака, Нойера и де Хеа. Почему Облак? Потому что он - реально крутой. Посмотрите, как играет. Все очень четко в техническом плане. Мне очень нравится. У него - запредельная стабильность. И я не видел, чтобы он ошибался", - цитирует 26-летнего вратаря sport24.ru.

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