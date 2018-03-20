Лунев назвал трех лучших вратарей мира

Теги андрей луневян облакмануэль нойердавид де хеа

Лунев назвал трех лучших вратарей мираГолкипер питерского "Зенита" Андрей Лунев назвал трех лучших игроков планеты на своей позиции.

"Тремя лучшими иностранными вратарями на данный момент, не расставляя их по местам, назову Облака, Нойера и де Хеа. Почему Облак? Потому что он - реально крутой. Посмотрите, как играет. Все очень четко в техническом плане. Мне очень нравится. У него - запредельная стабильность. И я не видел, чтобы он ошибался", - цитирует 26-летнего вратаря sport24.ru.

Напомним, Слуцкий сравнил футболистов из Англии и России. | soccernews.ru

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