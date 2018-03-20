Лунев назвал трех лучших вратарей мира
Голкипер питерского "Зенита" Андрей Лунев назвал трех лучших игроков планеты на своей позиции.
"Тремя лучшими иностранными вратарями на данный момент, не расставляя их по местам, назову Облака, Нойера и де Хеа. Почему Облак? Потому что он - реально крутой. Посмотрите, как играет. Все очень четко в техническом плане. Мне очень нравится. У него - запредельная стабильность. И я не видел, чтобы он ошибался", - цитирует 26-летнего вратаря sport24.ru.
Напомним, Слуцкий сравнил футболистов из Англии и России. | soccernews.ru
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|30
|56
|6
|Арсенал Лондон
|30
|48
|7
|Бернли
|30
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|8
|Лестер Сити
|30
|40
|9
|Эвертон
|31
|40
|10
|Борнмут
|31
|36
|11
|Уотфорд
|31
|36
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|32
|14
|Суонси Сити
|30
|31
|15
|Хаддерсфилд Таун
|31
|31
|16
|Кристал Пэлас
|31
|30
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|30
|18
|Саутгемптон
|30
|28
|19
|Сток Сити
|31
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|31
|20