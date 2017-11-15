Лунев: "Не волнуйтесь, со мной всё нормально!"

Вратарь "Зенита" и сборной России Андрей Лунев, получивший травму головы в товарищеском матче с Испанией (3:3), рассказал о своем самочувствии.

"Не волнуйтесь, со мной всё нормально! Спасибо за поддержку, постараюсь поскорее восстановиться и вернуться на футбольное поле!", - приводит слова Лунева твиттер сборной.

Фото: Лунев в больнице.

Россиянину был выставлен диагноз: сотрясение головного мозга, скальпированная рана лобной области. Ночь он проведет в больнице.

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