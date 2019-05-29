Лунев о финале Лиги Европы: "Хотел бы, чтобы Чех выиграл. Но и за "Челси" переживаю"

Вратарь петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Лунев назвал команду, за которую будет болеть в финале Лиги Европы.

Напомним, сегодня, 29 мая в Баку на стадионе "Олимп" состоится матч финала Лиги Европы между "Челси" и "Арсеналом". Начало - в 22:00 (мск).

"В Лиге Европы, наверное, за "Челси". С одной стороны, хотелось бы серию пенальти. С другой - хотел бы, что бы Петр Чех, для которого этот матч последний, выиграл. Но и за "Челси" вроде бы как переживаю. Даже не знаю…", - сказал Лунев.

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