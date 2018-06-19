Лунев о перспективах сборной на ЧМ: "Дальше будет лучше"

Голкипер сборной России Андрей Лунев поделился ожиданиями от предстоящей игры второго тура группового этапа Чемпионата Мира против национальной команды Египта.

"Атмосфера в коллективе после победы - спокойная. К следующей игре готовимся так же, как и к предыдущей. Надеюсь, с каждым матчем будем еще больше прибавлять, появится уверенность. Все-таки на первых минутах игры с Саудовской Аравией, как многие заметили, у нас была определенная нервозность. Думаю, дальше будет лучше", - цитируют 26-летнего вратаря Известия.

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