Лунев обратился к болельщикам перед стартом Бундеслиги
Новичок леверкузенского "Байера" Андрей Лунев высказался в преддверии начала сезона в Германии.
"Завтра стартуем! "Байер" и болельщики, удачи нам в новом сезоне!" - написал российский вратарь в инстаграме.
В субботу "фармацевты" сыграют в 1-м туре Бундеслиги с берлинским "Унионом".
Лунев перешел в "Байер" этим летом из "Зенита" на правах свободного агента и заключил с немецким клубом двухлетний контракт.
Не пропустите: "Байер" продлил контракт с аргентинским нападающим. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|32
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|2
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|32
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|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
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|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20