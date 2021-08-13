Лунев обратился к болельщикам перед стартом Бундеслиги

Фото инстаграм Андрея Лунева

Новичок леверкузенского "Байера" Андрей Лунев высказался в преддверии начала сезона в Германии.

"Завтра стартуем! "Байер" и болельщики, удачи нам в новом сезоне!" - написал российский вратарь в инстаграме.

В субботу "фармацевты" сыграют в 1-м туре Бундеслиги с берлинским "Унионом".

Лунев перешел в "Байер" этим летом из "Зенита" на правах свободного агента и заключил с немецким клубом двухлетний контракт.

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