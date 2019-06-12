Лунев объяснил причины инцидента с его участием в аэропорту

Голкипер "Зенита" и сборной России Андрей Лунев прокомментировал неприятный инцидент, произошедший с ним в аэропорту Внуково. Об этом сообщает , - цитирует "Рен ТВ".

"Наверное, я отреагировал немного резко на сотрудника, потому что у нас рейс закрывался, нам надо было оплатить багаж, а человек просто тянул время. Я резко отреагировал, сказал, что надоело. У нас задача была уехать и все, мы никого не трогали, никому не мешали. Слово за слово, он тянул, тянул, и потом я просто на эмоциях...", - сказал Лунев.

Ранее в "Зените" прокомментировали инцидент, связанный с футболистом.

Напомним, голкипера задержали в московском аэропорту в пьяном виде. Он оскорблял сотрудников авиакомпании за то, что те не хотели его пускать в самолет из-за неподобающего поведения.

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