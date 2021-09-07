Лунев объяснил свой отказ возвращаться в "Зенит"
Вратарь леверкузенского "Байера" Андрей Лунев рассказал, почему он не захотел возвращаться в "Зенит" минувшим летом.
"А как вы себе это вообще представляете? Я только что перешёл в другую команду. В очень хорошую команду. В очень хороший чемпионат, в котором я хотел играть. Я к этому очень долго шёл. И тут мне предлагают вернуться. Для чего? Зачем?" - заявил Лунев.
Напомним, что "Зенит" пытался арендовать голкипера, который выступал за команду на протяжении четырёх сезонов.
Летом Лунев на правах свободного агента перешёл из питерского клуба в "Байер", заключив контракт на два года.
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