Лунев объяснил свой отказ возвращаться в "Зенит"

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Лунев объяснил свой отказ возвращаться в "Зенит"

Фото инстаграм Андрея Лунева

Вратарь леверкузенского "Байера" Андрей Лунев рассказал, почему он не захотел возвращаться в "Зенит" минувшим летом.

"А как вы себе это вообще представляете? Я только что перешёл в другую команду. В очень хорошую команду. В очень хороший чемпионат, в котором я хотел играть. Я к этому очень долго шёл. И тут мне предлагают вернуться. Для чего? Зачем?" - заявил Лунев.

Напомним, что "Зенит" пытался арендовать голкипера, который выступал за команду на протяжении четырёх сезонов.

Летом Лунев на правах свободного агента перешёл из питерского клуба в "Байер", заключив контракт на два года.

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