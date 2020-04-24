Лунёв оценил уровень российского футбола

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Лунёв оценил уровень российского футбола

Вратарь питерского "Зенита" Андрей Лунёв поделился мнением об уровне футбола в РПЛ.

"Основной критерий оценки чемпионата - это выступление клубов в еврокубках. В последнее время там у нас не совсем хорошо. Есть куда расти, над чем работать. Успехи в Европе спровоцируют приток людей на трибуны и легионеров в наши клубы. Ввели систему "осень-весна" для того, чтобы в европейские трансферные окна попасть. Но что-то не получается", - сказал голкипер "сине-бело-голубых".

Напомним, что в текущем сезоне "Зенит" занял последнее место в группе Лиги Чемпионов с "РБ Лейпциг", "Лионом" и "Бенфикой".

Другие клубы РПЛ также вылетели из еврокубков по итогам осенней части турниров.

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