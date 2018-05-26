Лунев поделился ожиданиями от ЧМ-2018

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Лунев поделился ожиданиями от ЧМ-2018

Вратарь "Зенита" и сборной России Андрей Лунев поделился ожиданиями от Чемпионата Мира 2018 года.

"У нас рабочая группа, в которой надо играть и выходить из неё. Но мы не торопимся, готовимся пошагово. Наверное, в ближайшие дни начнём разбирать предстоящих соперников" - сказал Лунев.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная России сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.

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