Лунев подпишет контракт с немецким клубом

Фото: инстаграм Лунева/Автор неизвестен

Как сообщает Sport24.ru, голкипер "Зенита" Андрей Лунев близок к подписанию контракта с леверкузенским "Байером".

По информации источника, российский вратарь в ближайшее время подпишет с немецким клубом контракт на 2 года.

Напомним, что контракт Лунева с "Зенитом" истек 30 июня и теперь голкипер является свободным агентом.

В прошедшем сезоне Лунев выходил на поле в 12 матчах РПЛ и трижды сыграл на ноль, пропустив 11 голов.

Также не пропустите: Президент "ПСЖ" прокомментировал подписание Рамоса. | http://soccernews.ru