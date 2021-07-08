Лунев подпишет контракт с немецким клубом

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Лунев подпишет контракт с немецким клубомФото: инстаграм Лунева/Автор неизвестен

Как сообщает Sport24.ru, голкипер "Зенита" Андрей Лунев близок к подписанию контракта с леверкузенским "Байером".

По информации источника, российский вратарь в ближайшее время подпишет с немецким клубом контракт на 2 года.

Напомним, что контракт Лунева с "Зенитом" истек 30 июня и теперь голкипер является свободным агентом.

В прошедшем сезоне Лунев выходил на поле в 12 матчах РПЛ и трижды сыграл на ноль, пропустив 11 голов.

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