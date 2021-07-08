Лунев подпишет контракт с немецким клубом
Фото: инстаграм Лунева/Автор неизвестен
Как сообщает Sport24.ru, голкипер "Зенита" Андрей Лунев близок к подписанию контракта с леверкузенским "Байером".
По информации источника, российский вратарь в ближайшее время подпишет с немецким клубом контракт на 2 года.
Напомним, что контракт Лунева с "Зенитом" истек 30 июня и теперь голкипер является свободным агентом.
В прошедшем сезоне Лунев выходил на поле в 12 матчах РПЛ и трижды сыграл на ноль, пропустив 11 голов.
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