Лунев: "Поеду на обследование в Италию"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев заявил, что в понедельник он пройдет обследование травмированного колена.

"Нога побаливает, но терпимо пока. В понедельник поеду на обследование в Италию. Не мешали проблемы с коленом в игре с "Ростовом"? Я так уже довольно давно играю, так что ничего страшного. Делаем уколы и обезболивающие", - приводят слова Лунева российские СМИ.

Напомним, что из-за этой травмы Лунев не поедет в сборную России на товарищеский матч против "Динамо".

В этом сезоне 25-летний Лунев провел за "Зенит" 11 матчей во всех турнирах и пропустил 4 гола.

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