Лунев показал, как учит немецкий язык

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Лунев показал, как учит немецкий язык

Фото инстаграм Андрея Лунева

Российский вратарь "Байера" Андрей Лунев выложил в сторис своего инстаграма видео, на котором он занимается изучением немецкого языка.

Напомним, что голкипер сборной России перешёл в "Байер" из "Зенита" на правах свободного агента.

29-летний Лунев заключил с "фармацевтами" контракт на два года.

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