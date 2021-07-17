Лунев показал, как учит немецкий язык

Фото инстаграм Андрея Лунева

Российский вратарь "Байера" Андрей Лунев выложил в сторис своего инстаграма видео, на котором он занимается изучением немецкого языка.

Из Instagram Андрея Лунева pic.twitter.com/m74UT7NeSa — dolvya (@dolvya1) July 17, 2021

Напомним, что голкипер сборной России перешёл в "Байер" из "Зенита" на правах свободного агента.

29-летний Лунев заключил с "фармацевтами" контракт на два года.

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