Лунев показал, как учит немецкий язык
Российский вратарь "Байера" Андрей Лунев выложил в сторис своего инстаграма видео, на котором он занимается изучением немецкого языка.
Из Instagram Андрея Лунева pic.twitter.com/m74UT7NeSa— dolvya (@dolvya1) July 17, 2021
Напомним, что голкипер сборной России перешёл в "Байер" из "Зенита" на правах свободного агента.
29-летний Лунев заключил с "фармацевтами" контракт на два года.
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