Лунев получил травму головы в матче с Испанией

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Лунев получил травму головы в матче с Испанией

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев выбыл из строя из-за травмы.

Голкипер получил травму головы в товарищеском матче против Испании (3:3). 

В концовке поединка форвард испанцев Родриго попал коленом в лицо Луневу.

Видео: Травма Лунева.

В ближайшее время 26-летний Лунев пройдет медицинское обследование, которое и определит сроки его восстановления.

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