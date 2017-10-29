Лунев: "Поражение от "Локомотива"? Пусть тренер "Зенита" все говорит"

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Лунев: "Поражение от "Локомотива"? Пусть тренер "Зенита" все говорит"
Вратарь "Зенита" Андрей Лунев не стал комментировать поражение своей команды от "Локомотива" (0:3) в матче 15-го тура чемпионата России.

"У нас пусть тренер все говорит", - приводят слова Лунева российские СМИ.

Стоит отметить, что "Зенит" проиграл с крупным счетом на своем поле впервые с 2006 году. Тогда клуб уступил "Спартаку" (1:4).

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