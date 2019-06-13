Лунев принес публичные извинения за скандал в аэропорту Внуково

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Лунев принес публичные извинения за скандал в аэропорту Внуково

Вратарь "Зенита" и сборной России Андрей Лунев сожалеет о произошедшем накануне в московском аэропорту Внуково.

Напомним, что 27-летний футболист, будучи пьяным, устроил скандал. Он оскорблял сотрудников воздушной гавани, а впоследствии был задержан полицейскими.

"Я приношу глубокие извинения сотрудникам, которых оскорбил, и всем окружающим. Несмотря на ситуацию, в которой я оказался, никто не имеет права опускаться до личных оскорблений. Никаких претензий к авиакомпании "Россия" у меня быть не может, всегда летал этой авиакомпанией и ценю уровень комфорта и безопасности. Понимаю, что разные бывают обстоятельства, но такое поведение с моей стороны просто неприемлемо", - сказал Лунёв.

Добавим, что спортсмен уже наказан за своё поведение административным штрафом в размере 1000 рублей. Будут ли санкции в отношении него со стороны клуба, пока неизвестно.

Не пропустите: Лунев объяснил причины инцидента с его участием в аэропорту. | http://soccernews.ru
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