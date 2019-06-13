Лунев принес публичные извинения за скандал в аэропорту Внуково
Вратарь "Зенита" и сборной России Андрей Лунев сожалеет о произошедшем накануне в московском аэропорту Внуково.
Напомним, что 27-летний футболист, будучи пьяным, устроил скандал. Он оскорблял сотрудников воздушной гавани, а впоследствии был задержан полицейскими.
"Я приношу глубокие извинения сотрудникам, которых оскорбил, и всем окружающим. Несмотря на ситуацию, в которой я оказался, никто не имеет права опускаться до личных оскорблений. Никаких претензий к авиакомпании "Россия" у меня быть не может, всегда летал этой авиакомпанией и ценю уровень комфорта и безопасности. Понимаю, что разные бывают обстоятельства, но такое поведение с моей стороны просто неприемлемо", - сказал Лунёв.
Добавим, что спортсмен уже наказан за своё поведение административным штрафом в размере 1000 рублей. Будут ли санкции в отношении него со стороны клуба, пока неизвестно.
Не пропустите: Лунев объяснил причины инцидента с его участием в аэропорту. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20