Лунев: "Приношу извинения болельщикам "Зенита"

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Лунев: "Приношу извинения болельщикам "Зенита"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев прокомментировал поражение своей команды от тульского "Арсенала" в матче 13-го тура чемпионата России.

"Говорить особенно нечего. Поздравляю «Арсенал» с победой. Нашим болельщикам приношу извинения", - приводит слова Лунева официальный сайт клуба.

Несмотря на это поражение "Зенит" сохранил первое место в Премьер-лиге.

Не пропустите: "Зенит" – "Арсенал" Тула – 0:1 (обзор). | http://soccernews.ru

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