Лунев продолжит карьеру в "Зените"
Фото: фанатский инстаграм Андрея Лунева/Автор неизвестен
Петербургский "Зенит" продлит контракт с голкипером Андреем Луневым, сообщает "Спорт-Экспресс".
По сведениям источника, стороны договорились о продлении соглашения до лета 2023 года с возможностью пролонгации еще на год. Нынешний контракт Лунева с "Зенитом" истекает 30 июня этого года.
29-летний Лунев выступает за "Зенит" с 2017 года. Всего он провел за клуб из Санкт-Петербурга 118 матчей во всех турнирах и пропустил 100 голов.
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