Лунев продолжит карьеру в "Зените"

Фото: фанатский инстаграм Андрея Лунева/Автор неизвестен

Петербургский "Зенит" продлит контракт с голкипером Андреем Луневым, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, стороны договорились о продлении соглашения до лета 2023 года с возможностью пролонгации еще на год. Нынешний контракт Лунева с "Зенитом" истекает 30 июня этого года.

29-летний Лунев выступает за "Зенит" с 2017 года. Всего он провел за клуб из Санкт-Петербурга 118 матчей во всех турнирах и пропустил 100 голов.

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