Лунев прокомментировал свой переход в "Байер"

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Лунев прокомментировал свой переход в "Байер"

Фото сайт "Байера"

Российский новичок "Байера" Андрей Лунев высказался о подписании контракта с леверкузенским клубом.

"Рад играть в таком сильном чемпионате, как Бундеслига. Я был крайне польщён интересом со стороны "Байера". Теперь я стал частью этого клуба, который на протяжении многих лет был одним из лучших в Германии и получил известность в России благодаря постоянному участию в Лиге Чемпионов. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы раскрыть в клубе весь свой потенциал", - сказал 29-летний вратарь.

Бывший голкипер "Зенита" перешёл в немецкий клуб в качестве свободного агента. Он заключил с "Байером" соглашение до 2023 года.

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