Лунев прокомментировал трансфер Азмуна в "Байер"

Фото: инстаграм Азмуна\Автор неизвестен

Российский вратарь "Байера" Андрей Лунев прокомментировал переход нападающего петербургского "Зенита" Сердара Азмуна в леверкузенский клуб.

Ранее "Байер" объявил о заключении контракта до 2027 года с Азмуном и переходе летом 2022 года на правах свободного агента.

"Насколько хорошо, что за "Байер" будет выступать мой бывший одноклубник? Отлично со всех сторон: для Азмуна, для "Байера", для меня тоже. Хоть с кем-то в команде можно будет разговаривать на русском и попрактиковать персидский. Не сомневаюсь в том, что Азмун сможет усилить "Байер".

Общались ли уже с Азмуном? Переписывались. Какие советы мог бы ему дать при переходе в "Байер"? Получать удовольствие от футбола и показывать все свои лучшие качества, работать на тренировках, чтобы их еще больше развивать", - отметил голкипер.

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