Лунев пропустит не более двух недель

Пресс-служба питерского "Зенита" назвала предварительные сроки восстановления вратаря Андрея Лунева, получившего травму в матче с "Анжи".

"Предварительно у Лунева - незначительное повреждение мягких тканей бедра. В ближайшие дни он пройдёт медобследование. Срок восстановления не должен занять более одной-двух недель" - говорится в сообщении пресс-службы.

26-летний Лунев в этом сезоне сыграл за "Зенит" 31 матч, в которых пропустил 20 голов. | http://soccernews.ru