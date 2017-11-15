Лунев пропустит около двух недель

Стали известны сроки восстановления вратаря "Зенита" Андрея Лунева, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, у голкипера диагностированы сотрясение мозга и ушибленная рана головы. Из-за этой травмы вратарь пропустит не менее двух недель.

Таким образом он не сыграет в матчах чемпионата России с "Тосно", "Спартаком" и "Уралом", а также Лиги Европы против "Вардара".

В этом сезоне 26-летний Лунев провел за "Зенит" 23 матча во всех турнирах и пропустил 13 голов.

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