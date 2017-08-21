Лунев рассказал, кто выделяется среди всех футболистов "Зенита" на тренировках своей игрой

Теги андрей луневалександр кокоринзенит санкт-петербург

Лунев рассказал, кто выделяется среди всех футболистов "Зенита" на тренировках своей игройГолкипер питерского "Зенита" Андрей Лунев похвалил форварда своей команды Александра Кокорина, который после семи туров возглавляет гонку бомбардиров в Премьер-Лиге.

"Когда только приехал в "Зенит", журналисты спросили: "Кого выделите из команды?" Ответил: "Кокорина". Говорят: "Как это - он ведь такой-сякой". Да вы придите на тренировку, посмотрите. Увидите, что он выделяется среди всех. Саша - в полном порядке, просто что-то не шло, а сейчас пошло...

Что изменилось за последний год? Да ничего - он и раньше на тренировках был в порядке, так же бегал по полю. Просто сейчас пришли голы. Он и до этого был неплох, как-то ведь его в сборную брали", - цитирует 25-летнего вратаря чемпионат.com.

Напомним, Широков также похвалил Кокорина. | soccernews.ru

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