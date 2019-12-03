Лунев рассказал о ходе восстановления после травмы

Теги зенит санкт-петербургандрей луневтравмы

Лунев рассказал о ходе восстановления после травмы

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев рассказал о том, как проходит процесс его восстановления после травмы.

"Чувствую себя нормально. Я восстанавливаюсь, через неделю состоится повторное МРТ, после чего станут ясны дальнейшие пути лечения. К сборам буду готов", - приводит слова Лунева Bobsoccer.

В последний раз Лунев выходил на поле 2 октября. В нынешнем сезоне 28-летний голкипер провел за петербургский клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 10 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

По некоторым данным, Лунев был выведен из состава из-за нарушения режима. Впрочем, руководство "Зенита" опровергло эту информацию.

Не пропустите: "Зенит" показал Дриусси с шестью "Золотыми мячами". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

В РФС определились со сроками внедрения VAR на всех матчах РПЛ

В РФС определились со сроками внедрения VAR на всех матчах РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 18 42
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 18 34
3 Краснодар Краснодар 18 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 18 33
5 Ростов Ростов 18 31
6 Динамо Москва Динамо Москва 18 24
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 18 22
8 Уфа Уфа 18 22
9 Спартак Москва Спартак Москва 18 22
10 Урал Урал 18 21
11 Ахмат Ахмат 18 19
12 Оренбург Оренбург 17 19
13 Крылья Советов Крылья Советов 18 18
14 Рубин Рубин 18 18
15 Тамбов Тамбов 18 18
16 Сочи Сочи 17 14
Полная таблица

топ-5 тегов