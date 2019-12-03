Лунев рассказал о ходе восстановления после травмы

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев рассказал о том, как проходит процесс его восстановления после травмы.

"Чувствую себя нормально. Я восстанавливаюсь, через неделю состоится повторное МРТ, после чего станут ясны дальнейшие пути лечения. К сборам буду готов", - приводит слова Лунева Bobsoccer.

В последний раз Лунев выходил на поле 2 октября. В нынешнем сезоне 28-летний голкипер провел за петербургский клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 10 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

По некоторым данным, Лунев был выведен из состава из-за нарушения режима. Впрочем, руководство "Зенита" опровергло эту информацию.

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