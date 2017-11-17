Лунев рассказал о своём состоянии после травмы головы

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Лунев рассказал о своём состоянии после травмы головы

Вратарь "Зенита" и сборной России Андрей Лунев рассказал о своём состоянии после травмы головы, полученной в концовке товарищеского матча с Испанией.

"Со мной всё хорошо, сейчас я нахожусь дома. Состояние хорошее. Буду надеяться, что скоро вернусь в строй. Буду делать процедуры, восстанавливаться и делать всё от себя зависящее, чтобы поскорее вернуться на футбольное поле. Поживём - увидим, как всё будет. Пока сроки неизвестны" - сказал 26-летний страж ворот.

Напомним, что у Лунева диагностировано сотрясение головного мозга и ушибленная рана головы.

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