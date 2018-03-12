Вратарь "Зенита" Андрей Лунёв рассказал о своей травме, полученной на разминке перед матчем с "Ростовом".

Напомним, что, несмотря на повреждение 26-летнего стража ворот, главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал его на товарищеские игры против национальных команд Бразилии и Франции.

"Я сейчас занимаюсь, делаю обследование. Думаю, сегодня вечером или завтра утром будет какая-то информация, а пока делаем процедуры. Как только будем иметь информацию на руках, тогда и будем детально знать, получится ли полноценно готовиться к матчам сборной" - сказал Лунёв.

Сборная России сыграет с Бразилией 23 марта, а с Францией - 27 марта. | http://soccernews.ru