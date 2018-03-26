Лунев: "Сейчас не время реагировать на критику в адрес сборной России"

Вратарь "Зенита" и сборной России Андрей Лунев поделился ожиданиями от товарищеского матча против национальной команды Франции.

"Сейчас не время реагировать на критику. Надо к большому турниру подойти в оптимальной форме. Товарищеские матчи нужны для того, чтобы подготовиться. Без разницы, где играть, в "Лужниках" или в Петербурге - везде полные стадионы собираются на сборную, поля в прекрасном состоянии. Но погодные условия не очень хорошие в России, в связи с этим в Петербурге играть приятнее. У Франции все игроки хорошие, ко всем нужно относиться с уважением и ждать чего-то серьёзного" - сказал Лунев.

Напомним, что матч Россия - Франция состоится во вторник, 27 марта, в 18:50 по московскому времени. Уже известно, что Лунев в этой игре выйдет на поле в стартовом составе. | http://soccernews.ru