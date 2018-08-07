Лунев сравнил АПЛ и РФПЛ

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Лунев сравнил АПЛ и РФПЛГолкипер питерского "Зенита" Андрей Лунев сравнил две Премьер-Лиги - английскую и российскую.

"Любимый топ-чемпионат - конечно, английский. Там, например, "Манчестер Сити" играет с каким-нибудь "Бернли", у первых - 30 ударов по воротам, у вторых - 10. Я не провожу никаких параллелей, но последние игры показывают, что в чемпионате России - все немного по-другому", - приводит слова 26-летнего вратаря "сине-бело-голубых" Радио Зенит.

Напомним, стала известна зарплата Лаксальта в "Зените". | soccernews.ru

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