Лунев стал лучшим игроком "Зенита" в марте

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев признан лучшим игроком команды по итогам марта, сообщает официальный твиттер клуба.

В марте 26-летний Лунев провел за "Зенит" 3 матча и пропустил 3 гола.

Всего в этом сезоне на его счету 17 пропущенных мячей в 28 поединках.

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