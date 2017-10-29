Лунев: "То, что додумывают люди - полный бред"

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Лунев: "То, что додумывают люди - полный бред"
Вратарь "Зенита" Андрей Лунев заявил, что он не обвинял главного тренера команды Роберто Манчини в поражении команды от "Локомотива" (0:3) в матче 15-го тура чемпионата России.

Напомним, что сразу после окончания поединка Лунев заявил: "У нас пусть тренер все говорит".

"Я имел в виду, что общаться с журналистами — в компетенции тренера. Футболисты должны не говорить, а играть, что у меня сегодня не получилось должным образом. Я это сказал не на эмоциях. Может, прозвучало жёстко, и я неправильно выразился. Но то, что додумывают люди - полный бред", - объяснил свои слова Лунева позднее.

Не пропустите: Лунев: "Поражение от "Локомотива"? Пусть тренер "Зенита" все говорит". | http://soccernews.ru

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