Лунев успешно дебютировал за "Байер"

Теги байер леверкузенандрей лунев

Лунев успешно дебютировал за "Байер"

Фото: инстаграм "Байера"/Автор неизвестен

Российский вратарь "Байера" Андрей Лунев провел свой первый матч за немецкий клуб.

В товарищеском матче против "Фрайбурга" россиянин вышел на поле в перерыве и не пропустил голов. Матч завершился нулевой ничьей.

Напомним, что 29-летний Лунев перешел в "Байер" некоторое время назад из петербургского "Зенита" на правах свободного агента. Голкипер заключил с леверкузенским клубом контракт до лета 2023 года.

Не пропустите: Лунев показал, как учит немецкий язык. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" объявил о переходе форварда из Бундеслиги

"Краснодар" объявил о переходе форварда из Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов