Лунев успешно дебютировал за "Байер"

Фото: инстаграм "Байера"/Автор неизвестен

Российский вратарь "Байера" Андрей Лунев провел свой первый матч за немецкий клуб.

В товарищеском матче против "Фрайбурга" россиянин вышел на поле в перерыве и не пропустил голов. Матч завершился нулевой ничьей.

Напомним, что 29-летний Лунев перешел в "Байер" некоторое время назад из петербургского "Зенита" на правах свободного агента. Голкипер заключил с леверкузенским клубом контракт до лета 2023 года.

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