Лунев в трех словах дал характеристику Черчесову



Вратарь сборной России Андрей Лунев охарактеризовал наставника команды Станислава Черчесова, а также поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 с Испанией.

"Как мог бы трем словами охарактеризовать Черчесова? Хороший, лучший, топ.

Как играть с Рамосом? У нас есть вполне агрессивные футболисты. Но нужен какой-то игровой момент. А Рамос всегда агрессивный. Думаю, будем отвечать агрессией на агрессию", - приводят слова Лунева российские СМИ.

Напомним, что матч Испания – Россия состоится 1 июля в Москве и начнется в 17.00 по московскому времени.

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