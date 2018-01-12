Лунев восстановился после травмы

Теги зенит санкт-петербургандрей лунев

Лунев восстановился после травмыСтраж ворот "Зенита" Андрей Лунев будет тренироваться на первом сборе команды в общей группе.

Напомним, что совсем недавно Лунев перенёс операцию на мениске.

Как известно, голкипер пропустил последние матчи прошлого года из-за травмы головы, которую он получил в товарищеской игре Россия — Испания (3:3).

В текущем сезоне Лунев сыграл в 16-ти матчах первенства России, в которых пропустил девять мячей.

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