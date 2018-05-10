Вратарь "Зенита" Андрей Лунев восстановился после травмы бедра, из-за которой он пропустил почти месяц.

26-летний страж ворот уже приступил к тренировкам в общей группе и готовился наравне с партнёрами по команде к матчу 30-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска", который состоится 13 мая.

В этом сезоне Лунев сыграл за "Зенит" 31 матч и пропустил 20 голов.

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