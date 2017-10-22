Лунев: "Врезался в штангу, сильно забил мышцу. Завтра посмотрим, какое будет состояние"

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Лунев: "Врезался в штангу, сильно забил мышцу. Завтра посмотрим, какое будет состояние"

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев рассказал о своей травме, которую он получил в матче 14-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0).

"Как самочувствие? Бывало лучше. Врезался в штангу, сильно забил мышцу. Завтра посмотрим, какое будет состояние. Что сказали Лодыгину, уступая ему место? Просто пожелал удачи. Юра опытный, столько уже играл. Не мне ему объяснять, как и что делать", - приводят слова Лунева российские СМИ.

Напомним, что Лунев получил повреждение в начале матча, но сумел доиграть до перерыва и был заменен. В ближайшее время вратарь пройдет медицинское обследование, которое и определит сроки его восстановления.

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