Лунев выбыл на длительный срок: подробности
Вратарь леверкузенского "Байера" и сборной России Андрей Лунев перенесет операцию, об этом сообщил его агент Антон Смирнов.
30-летний футболист в воскресенье на тренировке получил серьёзную травму голеностопа.
У голкипера диагностировано повреждение синдесмоза берцовых костей на правой ноге. Сроки восстановления составят от 6 до 10 недель.
В текущем сезоне Лунев сыграл за "Байер" только 1 матч, в котором пропустил 1 гол.
Не пропустите: Агент Лунева рассказал о положении вратаря в "Байере". | http://soccernews.ru
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|32
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|32
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|Хоффенхайм
|32
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|12
|Унион Берлин
|32
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|Фортуна Дюссельдорф
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|32
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|Падерборн
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