Лунев выбыл на длительный срок: подробности

Теги байер леверкузенандрей луневроссиятравмы

Лунев выбыл на длительный срок: подробности

Фото инстаграм Андрея Лунева

Вратарь леверкузенского "Байера" и сборной России Андрей Лунев перенесет операцию, об этом сообщил его агент Антон Смирнов.

30-летний футболист в воскресенье на тренировке получил серьёзную травму голеностопа.

У голкипера диагностировано повреждение синдесмоза берцовых костей на правой ноге. Сроки восстановления составят от 6 до 10 недель.

В текущем сезоне Лунев сыграл за "Байер" только 1 матч, в котором пропустил 1 гол.

Не пропустите: Агент Лунева рассказал о положении вратаря в "Байере". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно, на сколько Левандовски опередил Месси в голосовании The Best

Стало известно, на сколько Левандовски опередил Месси в голосовании The Best

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов