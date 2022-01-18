Лунев выбыл на длительный срок: подробности

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Вратарь леверкузенского "Байера" и сборной России Андрей Лунев перенесет операцию, об этом сообщил его агент Антон Смирнов.

30-летний футболист в воскресенье на тренировке получил серьёзную травму голеностопа.

У голкипера диагностировано повреждение синдесмоза берцовых костей на правой ноге. Сроки восстановления составят от 6 до 10 недель.

В текущем сезоне Лунев сыграл за "Байер" только 1 матч, в котором пропустил 1 гол.

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