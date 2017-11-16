Вратарь питерского "Зенита" Андрей Лунев выписан из больницы, сообщает официальный твиттер сборной России.

Напомним, что 26-летний страж ворот получил травму головы в товарищеском матче с национальной командой Испании.

У Лунева диагностировано сотрясение головного мозга и ушибленная рана головы. Сроки восстановления голкипера составят 1-2 недели.

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