Лунев выписан из больницы

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Лунев выписан из больницы

Вратарь питерского "Зенита" Андрей Лунев выписан из больницы, сообщает официальный твиттер сборной России.

Напомним, что 26-летний страж ворот получил травму головы в товарищеском матче с национальной командой Испании.

У Лунева диагностировано сотрясение головного мозга и ушибленная рана головы. Сроки восстановления голкипера составят 1-2 недели. 

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