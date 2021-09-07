Лунев высказался о пропуске Евро-2020
Вратарь "Байера" и сборной России Андрей Лунев порассуждал о том, что его не взяли на прошедший минувшим летом Чемпионат Европы.
"Обиды как таковой не было. Прекрасно понимал, что любой может оказаться лишним. Конечно, было неприятно. Но что ни делается, всё к лучшему. Нормально отнёсся к этому решению. Я профессионально работал. А финальное решение - всегда за тренером. Всё честно", - сказал Лунев.
На счету голкипера 14 пропущенных голов в 7 матчах за сборную.
Россия провально выступила на Евро-2020, заняв последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
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