Лунев высказался о возможном возвращении в "Зенит"

Фото: инстаграм Лунева/Автор неизвестен

Российский вратарь леверкузенского "Байера" Андрей Лунев рассказал, что "Зенит" пытался вернуть его на правах аренды.

– В конце августа были новости о том, что "Зенит" хочет взять вас у "Байера" в аренду. Сколько в этом правды?

– Сто процентов.

– Почему аренда не случилась?

– А как вы себе это вообще представляете? Я только что перешел в другую команду. В очень хорошую команду. В очень хороший чемпионат, в котором я хотел играть.

Я к этому очень долго шел. И тут мне предлагают вернуться. Для чего? Зачем? – сказал Лунев.

Напомним, что прошедшим летом у Лунева истек контракт с "Зенитом" и он на правах свободного агента стал игроком "Байера".

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