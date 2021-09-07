Лунев высказался о возможном возвращении в "Зенит"
Фото: инстаграм Лунева/Автор неизвестен
Российский вратарь леверкузенского "Байера" Андрей Лунев рассказал, что "Зенит" пытался вернуть его на правах аренды.
– В конце августа были новости о том, что "Зенит" хочет взять вас у "Байера" в аренду. Сколько в этом правды?
– Сто процентов.
– Почему аренда не случилась?
– А как вы себе это вообще представляете? Я только что перешел в другую команду. В очень хорошую команду. В очень хороший чемпионат, в котором я хотел играть.
Я к этому очень долго шел. И тут мне предлагают вернуться. Для чего? Зачем? – сказал Лунев.
Напомним, что прошедшим летом у Лунева истек контракт с "Зенитом" и он на правах свободного агента стал игроком "Байера".
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|Боруссия Менхенгладбах
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|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
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|Фрайбург
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|Айнтрахт Франкфурт
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|Шальке
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|Герта
|32
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|12
|Унион Берлин
|32
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|Кельн
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|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
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|Фортуна Дюссельдорф
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|Вердер Бремен
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