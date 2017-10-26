Лунев: "Я мог бы стать водителем маршрутки"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев заявил, что ранее его интересовала работа водителем.

Что бы делал, если бы моя карьера закончилась? Я, может быть, работал бы в маршрутке. Прикольно! Когда раньше ездил на тренировки, всегда садился вперед. Интересно было наблюдать за водителями. Если что, запущу ее под своим номером, под 99-м", – сказал Лунев в интервью клубному каналу в YouTube.

Напомним, что 25-летний Лунев перешел в "Зенит" в январе 2017 года из "Зенита". В этом сезоне он провел 20 матчей и пропустил 7 голов.

Не пропустите: Бранислав Иванович поработает доставщиком пиццы в благотворительных целях. | http://soccernews.ru