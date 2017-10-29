Лунев: "Я подвел "Зенит"

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Лунев: "Я подвел "Зенит"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев считает виноватым себя в первом пропущенном голе от "Локомотива" в матче 15-го тура чемпионата России (0:3).

"Я видел, куда пошла передача, хотел её перехватить, подстраховать Мевлю. Возможно, защитник и успевал сопроводить Фарфана так, чтобы тот не смог нанести удар. Я пошёл на выход, когда он только ускорился, но просчитался по-жёсткому и подвёл команду. После перерыва мы должны были выходить и оказывать ещё большее давление. В первом тайме имели реальные моменты, было достаточно подходов, но где-то не везло. Как с ударом Ригони. Но так получилось – одна ошибка, и команда посыпалась", - приводят слова Лунева российские СМИ.

Видео: Первый гол "Локомотива".

 

Победный голешник @jefferson_farfan_oficial

Публикация от FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv)

 

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