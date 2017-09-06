Лунев: "Задача обыграть "Динамо" и показать красивый футбол"

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Лунев: "Задача обыграть "Динамо" и показать красивый футбол"Вратарь "Зенита" Андрей Лунев рассказал о настрое на матч против "Динамо", который пройдет в рамках 9-го тура чемпионата России.

Игра пройдет 10 сентября.

"На что надеемся в матче с "Динамо"? Посмотрим, у нас будет достаточно времени, чтобы подготовиться к этой игре. Уверен, что успеем перестроиться, и все мысли будут только об игре в клубе. Но задача стоит такая же, как и в матче сборной: обыграть "Динамо" и показать красивый футбол", - сказал он. 

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