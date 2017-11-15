Лунева увезли со стадиона на скорой

Теги зенит санкт-петербургроссияандрей лунев

Лунева увезли со стадиона на скорой
Вратарь "Зенита" и сборной России Андрей Лунев прямо со стадиона был отправлен в больницу в карете скорой помощи.

Голкипер получил удар коленом в голову от форварда сборной Испании Родриго и был увезен на электрокаре в подтрибунное помещение с окровавленным лицом.

Фото: Лунева увозят на скорой.

В последние секунды поединка между Россией и Испанией (3:3) место в воротах занял Денис Глушаков.

Не пропустите: Лунев получил травму головы в матче с Испанией. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Топ-15 самых атакующих команд Европы

Топ-15 самых атакующих команд Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 16 33
2 Зенит Санкт-Петербург 16 30
3 Краснодар 16 27
4 ЦСКА Москва 16 26
5 Спартак Москва 16 25
6 Урал 16 24
7 Арсенал Тула 16 23
8 Уфа 16 21
9 Ахмат 16 21
10 Рубин 16 19
11 Ростов 16 18
12 Амкар 16 17
13 Тосно 16 17
14 Анжи 16 16
15 Динамо Москва 16 15
16 СКА Хабаровск 16 12
Полная таблица

топ-5 тегов