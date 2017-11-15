Лунева увезли со стадиона на скорой



Вратарь "Зенита" и сборной России Андрей Лунев прямо со стадиона был отправлен в больницу в карете скорой помощи.

Голкипер получил удар коленом в голову от форварда сборной Испании Родриго и был увезен на электрокаре в подтрибунное помещение с окровавленным лицом.

Фото: Лунева увозят на скорой.

В последние секунды поединка между Россией и Испанией (3:3) место в воротах занял Денис Глушаков.

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