Лунева вызвали в сборную России

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Лунева вызвали в сборную России

Фото инстаграм Андрея Лунева

Тренерский штаб сборной России решил пригласить ещё одного вратаря на подготовительный сбор к сентябрьским матчам квалификации Евро-2020.

Вызов в национальную команду получил голкипер леверкузенского "Байера" Андрей Лунев.

Напомним, что конкурентами экс-футболиста "Зенита" будут Гильерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Александр Максименко ("Спартак") и Сергей Песьяков ("Ростов").

В сентябре россияне сыграют с Хорватией, Кипром и Мальтой. Это будут первые матчи сборной после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера.

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