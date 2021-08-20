Лунева вызвали в сборную России
Тренерский штаб сборной России решил пригласить ещё одного вратаря на подготовительный сбор к сентябрьским матчам квалификации Евро-2020.
Вызов в национальную команду получил голкипер леверкузенского "Байера" Андрей Лунев.
Напомним, что конкурентами экс-футболиста "Зенита" будут Гильерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Александр Максименко ("Спартак") и Сергей Песьяков ("Ростов").
В сентябре россияне сыграют с Хорватией, Кипром и Мальтой. Это будут первые матчи сборной после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера.
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|РБ Лейпциг
|32
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|5
|Боруссия Менхенгладбах
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|Шальке
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