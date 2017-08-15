Лунгу перейдет из "Урала" в "Аланьяспор"



Замбийский полузащитник "Урала" Чисамба Лунгу станет игроком "Аланьяспора".

"Лунгу сделал много для нашего клуба, мы готовы отпустить его, если будет хорошее предложение. В ближайшее время он вылетит в Турцию, чтобы пройти медосмотр для клуба "Аланьяспор". Детали перехода будем согласовывать", - приводят слова президента екатеринбуржцев Григория Иванова российские СМИ.

По некоторым данным, сумма трансфера составит 1 миллион евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Лунгу провел за "Урал" 5 матчей, отыграв в общей сложности 65 минут.

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