Лунин дебютирует за "Реал" в матче Кубка Испании против "Алькойяно"

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Лунин дебютирует за "Реал" в матче Кубка Испании против "Алькойяно"

Вратарь "Реала" Андрей Лунин может дебютировать за мадридский клуб в матче Кубка Испании против "Алькойяно".

По сведениям Defensa Central, наставник "сливочных" Зинедин Зидан пообещал украинцу, что выпустит его в стартовом составе в игре 1/16 финала кубка, которая пройдет 20 января.

"Реал" приобрел Лунина у "Зари" в 2018 году за 8,5 миллиона евро. С того времени вратарь не провел за клуб ни одного официального матча.

Напомним, что Лунин успел побывать в аренде в "Леганесе", "Вальядолиде" и "Реале Овьедо".

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