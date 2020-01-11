Лунин близок к переходу в клуб Сегунды

Теги андрей лунинреал мадридреал вальядолидреал овьедоальмериятрансферы

Лунин близок к переходу в клуб Сегунды

СМИ узнали, где с высокой долей вероятности продолжит карьеру вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин.

Напомним, что королевский клуб решил прервать аренду футболиста в "Вальядолиде" из-за отсутствия у него там игровой практики - всего 1 матч за полсезона.

По данным Sport Arena, украинский страж ворот, скорее всего, станет игроком "Реала Овьедо", который занимает 17-е место в турнирной таблице Сегунды по итогам 22 туров.

У 20-летнего Лунина также был вариант с переходом в "Альмерию", однако он отдал предпочтение астурийской команде.

Не пропустите: Голкипер "Реала" Лунин может вернуться в Украину. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Transfermarkt снизил стоимость Месси на 20 миллионов евро

Transfermarkt снизил стоимость Месси на 20 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 40
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 35
4 Севилья Севилья 19 35
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 31
6 Валенсия Валенсия 19 31
7 Хетафе Хетафе 19 30
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 29
9 Вильярреал Вильярреал 19 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Леванте Леванте 19 26
12 Осасуна Осасуна 19 24
13 Бетис Бетис 19 24
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 21
15 Алавес Алавес 19 20
16 Эйбар Эйбар 19 19
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 15
18 Мальорка Мальорка 19 15
19 Леганес Леганес 19 14
20 Эспаньол Эспаньол 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов