Лунин близок к переходу в клуб Сегунды

СМИ узнали, где с высокой долей вероятности продолжит карьеру вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин.

Напомним, что королевский клуб решил прервать аренду футболиста в "Вальядолиде" из-за отсутствия у него там игровой практики - всего 1 матч за полсезона.

По данным Sport Arena, украинский страж ворот, скорее всего, станет игроком "Реала Овьедо", который занимает 17-е место в турнирной таблице Сегунды по итогам 22 туров.

У 20-летнего Лунина также был вариант с переходом в "Альмерию", однако он отдал предпочтение астурийской команде.

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