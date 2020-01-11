Лунин близок к переходу в клуб Сегунды
СМИ узнали, где с высокой долей вероятности продолжит карьеру вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин.
Напомним, что королевский клуб решил прервать аренду футболиста в "Вальядолиде" из-за отсутствия у него там игровой практики - всего 1 матч за полсезона.
По данным Sport Arena, украинский страж ворот, скорее всего, станет игроком "Реала Овьедо", который занимает 17-е место в турнирной таблице Сегунды по итогам 22 туров.
У 20-летнего Лунина также был вариант с переходом в "Альмерию", однако он отдал предпочтение астурийской команде.
Не пропустите: Голкипер "Реала" Лунин может вернуться в Украину. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|40
|2
|Реал Мадрид
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11