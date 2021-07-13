Лунин близок к уходу из "Реала"

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Лунин близок к уходу из "Реала"

Фото инстаграм Андрея Лунина

Тренерский штаб мадридского "Реала" не рассчитывает в следующем сезоне на вратаря Андрея Лунина.

В связи с этим украинец близок к уходу из королевского клуба в очередную аренду. На него претендуют "Гранада" и "Реал Овьедо".

22-летний страж ворот не против вернуться в команду из Сегунды, за которую он уже выступал в 2020 году.

В прошлом сезоне Лунину довелось только раз выйти на поле - в матче Кубка Испании против "Алькояно" (1:2).

Ранее "Реал" уже отдавал футболиста в аренду "Леганесу", "Вальядолиду" и "Овьедо".

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